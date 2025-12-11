В Киеве прогремело сразу несколько взрывов, сообщается об одном погибшем

Сразу несколько взрывов прогремело в Киеве на улице Ревуцкого возле станции метро «Харьковская». При этом в момент происшествия тревоги в городе не было. В результате одного из взрывов погиб человек, ещё один получил ранения. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Что именно взорвалось, пока остаётся неизвестным. На месте происшествия уже работают соответствующие службы, которые занимаются расследованием и обеспечением безопасности. Правоохранительные органы подтвердили, что в результате детонации неизвестного устройства один человек погиб, а другой был травмирован. Подробности происшествия устанавливаются.