В Киеве прогремело сразу несколько взрывов, сообщается об одном погибшем
Обложка © Политика страны
Сразу несколько взрывов прогремело в Киеве на улице Ревуцкого возле станции метро «Харьковская». При этом в момент происшествия тревоги в городе не было. В результате одного из взрывов погиб человек, ещё один получил ранения. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Что именно взорвалось, пока остаётся неизвестным. На месте происшествия уже работают соответствующие службы, которые занимаются расследованием и обеспечением безопасности. Правоохранительные органы подтвердили, что в результате детонации неизвестного устройства один человек погиб, а другой был травмирован. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сегодня в результате взрыва в Пермском политехе погибли два человека, ещё трое ранены. Трагедия произошла в ходе испытания гидродинамического стенда — одно из колёс установки внезапно взорвалось. Оказалось, что жертвы – директор разрабатывавшего стенд завода и его восьмилетняя дочь. Краевой СК РФ возбудил уголовное дело.
