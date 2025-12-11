Бабушку с внучкой спасли из-под завалов взорвавшегося дома под Волгоградом

В Волгоградской области спасли бабушку с внучкой из-под завалов многоэтажного дома, который взорвался днём 11 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, в результате происшествия больше людей под обломками не оказалось.

Бабушку с внучкой спасли из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в Волгоградской области. Фото © Telegram / SHOT

Спасательные службы оперативно отреагировали на трагедию и начали работы по деблокировке людей, оказавшихся под обломками. Сейчас пенсионерка вместе с ребёнком находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. Остальные жильцы многоэтажки были эвакуированы, никто не пострадал.

«По прибытию установлено, что произошло частичное разрушение на 4 этаже, площадь разрушения 90 кв.м. По предварительной информации пострадали 4 человека. 48 человек эвакуировали. Для жильцов дома развёрнут пункт временного размещения. В работе задействованы 29 человек и 12 единиц техники», – уточнили в МЧС.

На месте происшествия проводится расследование причин взрыва. Ситуация находится под контролем, власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям спасателей.

Напоминаем, что взрыв произошёл около 14:45 в здании на улице Ленина в городе Петров Вал в Волгоградской области, в результате пострадали четыре человека. Жители сообщили, что взрывная волна выбила окна во всём доме. Среди пострадавших — мужчина с ожогами груди и рук 2–3 степени, женщина с ожогами 90% поверхности тела, а также ещё одна женщина и ребёнок с травмами.