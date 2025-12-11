В Волгоградской области четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Волгоградской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадали четыре человека. Под завалами квартиры на четвёртом этаже находятся бабушка с внучкой. Об этом сообщил SHOT.

В Волгоградской области при взрыве газа в доме пострадали четыре человека. Фото © Telegram / SHOT

Взрыв прогремел около 14:45 в доме на улице Ленина в городе Петров Вал. Жильцы сообщили, что взрывной волной выбило окна во всём доме. В квартире, где произошёл инцидент, находились бабушка и внучка. Среди пострадавших — мужчина с ожогами груди и рук 2–3 степени, женщина с ожогами 90% тела, ещё одна женщина с ожогами и ребёнок. На месте работают спасатели и медики, продолжаются работы по разбору завалов.

