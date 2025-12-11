Уральский миллиардер построит новый никелевый завод рядом с Еловским месторождением

Свердловский предприниматель Антон Баков разработал и запатентовал собственную технологию производства никеля и намерен построить завод в 10 км от Серова, рядом с Еловским месторождением. О планах он рассказал изданию 66.RU.

«Чтобы выйти на аукцион на право эксплуатировать Еловское месторождение, нужно заплатить 4 млрд рублей. Мы просим уменьшить эту сумму, но ответа пока не добились и сражаемся с бюрократическими ветряными мельницами», — заявил миллиардер.

Ранние предприятия по выпуску никеля на Урале закрылись, поскольку их технологии устарели и производство стало убыточным. Он уверен, что новый завод сможет выпускать никель по конкурентным ценам. Баков сообщил, что печи и оборудование планируется приобрести в Китае. Инвестиции в проект могут достигнуть 1 млрд рублей, однако имена партнёров он раскрывать не стал. Главным препятствием остаётся получение лицензии на добычу сырья: без неё выход на аукцион невозможен.

А ранее американская компания-производитель редкоземельных магнитов Vulcan Elements объявила о соглашении с федеральными властями США на сумму $1,4 млрд для организации полностью отечественной цепочки поставок магнитов.