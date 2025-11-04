США инвестируют $1,4 млрд в национальное производство редкоземельных магнитов

Американская компания-производитель редкоземельных магнитов Vulcan Elements объявила о соглашении с федеральными властями США на сумму $1,4 млрд для организации полностью отечественной цепочки поставок магнитов. В рамках проекта будет построен завод с ежегодной мощностью в 10 тысяч метрических тонн, кроме того, участие в нём будет принимать и компания ReElement Technologies. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Vulcan Elements и ReElement Technologies расширят свою 100% вертикально интегрированную внутреннюю цепочку поставок магнитов, которая уже функционирует сегодня, чтобы обеспечить годовое производство магнитов в объёме 10 000 тонн, уделяя особое внимание переработке отслуживших свой срок магнитов и электронных отходов», — заявили в компании.

Финансирование распределено следующим образом: прямой кредит от Пентагона в размере $620 млн, федеральные стимулы от министерства торговли на $50 млн и $550 млн частных инвестиций. Министерство торговли дополнительно получает долю в Vulcan Elements на $50 млн. А компания ReElement Technologies получит $80 млн от Пентагона для расширения мощностей по переработке электронных отходов и других материалов в оксиды редкоземельных металлов.

Проект направлен на обеспечение национальной безопасности и создание внутренних источников критических компонентов для оборонной и высокотехнологичной продукции, включая центры обработки данных для искусственного интеллекта, спутники, дроны и военные платформы. Компании выполняют полный цикл: перерабатывают отходы и концентраты в оксиды редкоземельных металлов, из которых Vulcan производит чистые металлы и готовые магниты, уже поставляемые в оборонные и технологические сектора.

