США проведут первый запуск МБР Minuteman III после указания Трампа

Американские военные запланировали очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.

Уточняется, что запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении испытательного полигона на Маршалловых островах. Планируемые испытания пройдут по траектории, аналогичной майскому запуску, когда невооружённая МБР преодолела около 6 700 километров над акваторией Тихого океана.