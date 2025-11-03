Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 ноября, 14:18

США проведут первый запуск МБР Minuteman III после указания Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Американские военные запланировали очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.

Уточняется, что запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении испытательного полигона на Маршалловых островах. Планируемые испытания пройдут по траектории, аналогичной майскому запуску, когда невооружённая МБР преодолела около 6 700 километров над акваторией Тихого океана.

В США назвали бессмысленными ядерные испытания Трампа и предупредили о конце мира
В США назвали бессмысленными ядерные испытания Трампа и предупредили о конце мира

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».

