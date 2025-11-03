США проведут первый запуск МБР Minuteman III после указания Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni
Американские военные запланировали очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.
Уточняется, что запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении испытательного полигона на Маршалловых островах. Планируемые испытания пройдут по траектории, аналогичной майскому запуску, когда невооружённая МБР преодолела около 6 700 километров над акваторией Тихого океана.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».
