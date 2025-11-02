Отставной полковник Дуглас Макгрегор высказался против решения президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Он заявил, что это шаг рискует привести к катастрофе.

«Русские, китайцы, британцы и французы знают, что их оружие работает. Проведение тестов для ядерных держав бессмысленно», — отметил он.

Макгрегор также раскритиковал Трампа за намерение выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По его мнению, президент стремится продемонстрировать силу, игнорируя безопасность. Эксперт подчеркнул, что нарушение договора разрушит доверие между ядерными державами.

«Одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно», — добавил аналитик.

Кроме того, он усомнился в словах Трампа о ядерном превосходстве США, отметив, что «лидером здесь является Россия».