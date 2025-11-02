В США назвали бессмысленными ядерные испытания Трампа и предупредили о конце мира
Отставной полковник Дуглас Макгрегор высказался против решения президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Он заявил, что это шаг рискует привести к катастрофе.
«Русские, китайцы, британцы и французы знают, что их оружие работает. Проведение тестов для ядерных держав бессмысленно», — отметил он.
Макгрегор также раскритиковал Трампа за намерение выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По его мнению, президент стремится продемонстрировать силу, игнорируя безопасность. Эксперт подчеркнул, что нарушение договора разрушит доверие между ядерными державами.
«Одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно», — добавил аналитик.
Кроме того, он усомнился в словах Трампа о ядерном превосходстве США, отметив, что «лидером здесь является Россия».
Напомним, что Трамп ранее прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого он распорядился незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами. Между тем, в Германии заявили, что республиканец попросту не понял смысла слов лидера РФ Владимира Путина.
