4 ноября, 01:43

США могут закрыть воздушное пространство страны из-за шатдауна

Обложка © Unsplash / Rocker Sta

Из-за длительного шатдауна власти Соединённых Штатов могут закрыть авиасообщение, если безопасность полётов окажется под угрозой. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNBC.

«Если бы мы посчитали это небезопасным, мы бы закрыли все воздушное пространство», — заявил Даффи. По его словам, Штаты не готовы к подобному шагу.

Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани

Ранее Шон Даффи предупредил о массовых отменах и задержках авиаперелётов по всей стране. Причиной стала нехватка персонала авиадиспетчерских служб на фоне приостановки работы федерального правительства. При этом министр добавил, что если работа правительства не возобновится в ближайшие недели, транспортная ситуация может серьёзно ухудшиться.

Тимур Хингеев
