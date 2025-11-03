Глава Минтранса США заявил о массовых отменах и задержках рейсов из-за шатдауна

Глава Минтранса Соединённых Штатов Шон Даффи предупредил о массовых отменах и задержках авиаперелётов по всей стране. Причиной стала нехватка персонала авиадиспетчерских служб на фоне приостановки работы федерального правительства.

«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всём протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей», — сказал министр во время общения с телеканалом ABC.

При этом Даффи добавил, что если работа правительства не возобновится в ближайшие недели, транспортная ситуация может серьёзно ухудшиться.

Ранее глава Минтранса констатировал рекордный уровень задержек авиарейсов с момента начала шатдауна, зафиксированный в пятницу. Ещё в четверг он предупреждал о потенциально катастрофических последствиях для авиасообщения в ноябре, когда традиционно возрастает пассажиропоток. По его словам, авиадиспетчеры, не получающие заработную плату, могут начать массово прекращать выходить на работу, что спровоцирует масштабные сбои в авиаперевозках.

Также недавно глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что приближающийся к рекорду по продолжительности шатдаун в США может серьёзно затормозить модернизацию ядерных арсеналов страны. По его словам, из-за отсутствия финансирования ведомство вынуждено поддерживать лишь безопасность и защиту уже существующих арсеналов.