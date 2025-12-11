Названы лауреаты премии «Герои PEOPLETALK – 2025»

10 декабря в Новом Манеже прошла III церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK – 2025». Официальным партнёром выступил итальянский fashion-бренд Geox. Премия чествовала тринадцать выдающихся деятелей из различных сфер, которые внесли особый вклад в развитие своих индустрий. Организаторы поставили цель отразить идею созидающего человека, который своими поступками определяет настоящее и будущее поколения. Победители выбирались не только по популярности, но и по реальным заслугам и вкладу в развитие страны.

В этом году была выделена спецноминация «Призвание», в которой победила врач-онколог Ольга Желудкова. Героем PEOPLETALK был признан Олег Меньшиков, а актёром и актрисой года — Юрий Колокольников и Марина Александрова. В номинации «Медиа» приз получила Кристина Потупчик, создательница глянцевых изданий «Москвичка» и «Огород».

Церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK». Фото © Предоставлено Life.ru

Ведущий шоу «Родная речь» и подкаста «Подкаст Абрамова» Иван Абрамов получил звезду в номинации «Юмор». Инфлюэнсером года была признана Оксана Самойлова, а режиссёром года — Юрий Хмельницкий. В номинациях «Балет», «Мода» и «Спорт» свои награды получили премьер Большого театра Денис Родькин, стилист Вика Салават и семикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по синхронному плаванию Александр Мальцев.

Самая юная номинантка — 16-летняя Анна Пересильд — получила награду в номинации «Открытие года». Звезду она получила из рук своей мамы, актрисы Юлии Пересильд. В номинации «Музыка» лучшими признали музыкальную группу Artik & Asti.

Церемония вручения премии «Герои PEOPLETALK». Фото © Предоставлено Life.ru

Церемонию вручения наград открыл Андрей Ширман, владелец издания PEOPLETALK. Ведущими стали Юлия Барановская и Кирилл Нагиев, чьи остроумные комментарии задали тон вечера. Среди гостей вечера были замечены Ольга Бузова, Алина Загитова, Елена и Денис Кукояки, Регина Тодоренко, Юля Паршута и многие другие.

Ранее Life.ru писал, что Юлия Пересильд сыграет Серсею Ланнистер в российской версии «Игры престолов» — сериале «Тайный город». Фильмы будут основаны на одноимённом книжном цикле писателя Вадима Панова, где также присутствуют магия и придворные интриги.