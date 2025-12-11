ЦБ обсуждает с банками возможные ограничения по картам Visa и Mastercard

Банк России ведёт переговоры с кредитными организациями о возможном введении ограничений на работу карт международных платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом в ходе общения с прессой сообщила глава департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Регулятор стремится найти оптимальное решение, которое минимизирует затраты банков и неудобства для клиентов. При этом Бакина подчеркнула, что доступ граждан к своим средствам ограничен не будет. Ситуация с картами Visa и Mastercard отличается от «Мира», где НСПК является оператором. По международным картам НСПК лишь обеспечивает технологическую поддержку, а сами продукты не развиваются, что создаёт сложности.

«В отношении карт «Мир» все необходимые решения уже были приняты в согласии с банками. Однако по картам международных систем ситуация иная», — пояснила представитель ЦБ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Центробанк 8 декабря отменил ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физических лиц из дружественных стран, сославшись на стабилизацию рынка. При этом для нерезидентов из недружественных государств, за исключением перевода зарплаты, а также для юридических лиц из этих стран ограничения сохранились как минимум до июня 2026 года.