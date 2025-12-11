Путин в Индии
Регион
11 декабря, 15:19

Норвежский лыжник Хедегарт призвал перестать считать русских злодеями

Обложка © ТАСС / Zuma / Kalle Parkkinen

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт рассказал о своих впечатлениях от общения с российским спортсменом Савелием Коростелёвым. По словам иностранца, россиянин очень приятный человек. Слова норвежца приводит издание Expressen.

«Легко думать, что все русские — злодеи, но это не так. Они такие же, как и мы», — пояснил Хедегарт.

Лучший лыжник Норвегии ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады из-за россиян

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально предоставила нейтральные статусы российским лыжникам Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой. До этого спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт в пользу российских спортивных организаций по иску к FIS. В соответствии с решением арбитража, FIS обязана снять ограничения и обеспечить допуск отечественных лыжников и биатлонистов к международным стартам. При этом атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе, а Паралимпийская сборная, согласно постановлению суда, получила возможность выступать под государственным флагом России.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

