В работе Почты России по всей стране произошёл массовый сбой

Почта России столкнулась с массовым сбоем, из-за которого по всей стране приостановлена выдача и приём посылок. В пресс-службе компании подтвердили инцидент, но причины пока не называют, сообщает SHOT.

Пользователи жалуются, что их отправления застревают на сортировках и в отделениях на недели без объяснений. Во многих офисах образовались огромные очереди из-за остановки операций. Компания пока лишь сообщает, что устанавливает причину произошедшего.

Массовые сбои цифровой инфраструктуры — нередкое явление в глобальном масштабе. Так, ранее крупный инцидент произошёл из-за падения серверов компании Cloudflare, что привело к отказу многих популярных сайтов и сервисов, включая Zoom и Perplexity. Сервис DownDetector зафиксировал тогда тысячи жалоб от пользователей по всему миру, столкнувшихся с перебоями в работе онлайн-коммуникаций и облачных платформ.