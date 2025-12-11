Путин в Индии
11 декабря, 15:34

В работе Почты России по всей стране произошёл массовый сбой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Почта России столкнулась с массовым сбоем, из-за которого по всей стране приостановлена выдача и приём посылок. В пресс-службе компании подтвердили инцидент, но причины пока не называют, сообщает SHOT.

Пользователи жалуются, что их отправления застревают на сортировках и в отделениях на недели без объяснений. Во многих офисах образовались огромные очереди из-за остановки операций. Компания пока лишь сообщает, что устанавливает причину произошедшего.

Работники «‎Почты России» инсценировали пожар и украли 9,8 млн рублей

Массовые сбои цифровой инфраструктуры — нередкое явление в глобальном масштабе. Так, ранее крупный инцидент произошёл из-за падения серверов компании Cloudflare, что привело к отказу многих популярных сайтов и сервисов, включая Zoom и Perplexity. Сервис DownDetector зафиксировал тогда тысячи жалоб от пользователей по всему миру, столкнувшихся с перебоями в работе онлайн-коммуникаций и облачных платформ.

