Работники «‎Почты России» инсценировали пожар и украли 9,8 млн рублей

В Новосибирской области почтовые работники — водитель и диспетчер — подстроили пожар в служебном автомобиле, чтобы скрыть хищение почти 9,8 миллиона рублей. Их замысел был раскрыт оперативниками после тщательной проверки обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба МВД России.

Комментарий Министерстерства внутренних дел. Видео © Telegram / МВД Медиа

«Мужчина остановился в пути следования, сложил на сумки полиэтиленовые пакеты и с помощью зажигалки поджёг их, предварительно вытащив наличность», — рассказали в ведомстве.

Водитель в пути якобы потушил возгорание в салоне, но заявил, что огонь уничтожил две инкассаторские сумки с деньгами. При этом вся почтовая корреспонденция чудесным образом не пострадала. Такой избирательный «пожар» сразу вызвал подозрения.

Следствие установило, что мужчина сам поджёг полиэтиленовые пакеты на месте сумок, предварительно вытащив всю наличность. После этого он передал деньги своей сообщнице — менеджеру отделения связи, она успела положить 500 тысяч рублей на свой счёт и отправить их родственнику. Подозреваемых задержали, в ходе обысков «сгоревшие» деньги чудесным образом нашлись. Возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 158 УК РФ — подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

