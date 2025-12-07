Сирота подала в суд на опекунов за кражу около 1 млн рублей и передумала

В Краснодарском крае совершеннолетняя приёмная дочь обвинила опекунов в краже около миллиона рублей, выделенных государством на её содержание, но позднее созналась в клевете. Несмотря на это, с семьи продолжают требовать возврата денег.

Фото © Telegram / Baza

Как сообщает «База», девушка подала заявление после достижения 18 лет, но следствие не нашло состава преступления — опекуны предоставили чеки, подтверждающие траты на бытовые нужды, и передали ей оставшиеся 100 тысяч рублей. Однако местный прокурор подал гражданский иск о взыскании средств, и семья теперь вынуждена доказывать свою невиновность в суде.

