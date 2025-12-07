Путин в Индии
7 декабря, 11:16

Сирота подала в суд на опекунов за кражу около 1 млн рублей и передумала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Краснодарском крае совершеннолетняя приёмная дочь обвинила опекунов в краже около миллиона рублей, выделенных государством на её содержание, но позднее созналась в клевете. Несмотря на это, с семьи продолжают требовать возврата денег.

Фото © Telegram / Baza

Как сообщает «База», девушка подала заявление после достижения 18 лет, но следствие не нашло состава преступления — опекуны предоставили чеки, подтверждающие траты на бытовые нужды, и передали ей оставшиеся 100 тысяч рублей. Однако местный прокурор подал гражданский иск о взыскании средств, и семья теперь вынуждена доказывать свою невиновность в суде.

Опекуны брошенной в аэропорту Антальи девочки не хотят общаться с её матерью
Ранее сообщалось, что в мэрии Новосибирска прошли обыски в связи с подозрениями в махинациях при приобретении квартир для детей-сирот. Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке социального жилья.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
