Пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве автомобильные пробки на дорогах к вечеру 11 декабря составили девять баллов из десяти максимальных. Такая информация следует из анализа данных «Яндекс. Пробки» на 18:06 (по московскому времени).

Сейчас машины почти не двигаются на всех центральных улицах города. Также движение замедлилось на основных магистралях в Москве. Автомобилистов просят выбирать маршруты заранее.

Ранее на трассе «Байкал» образовалась многокилометровая пробка из-за сложных погодных условий, в которой водители стояли три дня. Движение для большегрузов было ограничено в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области. Многие водители столкнулись с нехваткой топлива, а ночные температуры опускались до -30 градусов.