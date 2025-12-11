ООН приняла целую резолюцию, чтобы Чернобыль называли Чорнобыль
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Генассамблея ООН приняла резолюцию в отношении Чернобыльской катастрофы, в документе название города официально закрепляется с украинской транслитерацией Chornobyl (до этого было — Chernobyl). Об этом сообщает издание «Общественное».
Резолюцию инициировали представители Киева. В поддержку документа проголосовали 97 стран, против высказались Россия, США, Белоруссия, Китай и ряд других государств.
Ранее учёный раскрыл, почему собаки стали синими и при чём тут туалеты. По словам специалиста, нестандартный окрас не является следствием какого-либо физиологического изменения на фоне облучения или эволюционной адаптации животных к радиационному фону.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.