Подозреваемые в воровстве прошли по раскалённым углям, чтобы доказать невиновность

В одном из районов провинции Белуджистан, Пакистан, местные власти решили проверить подозреваемых в краже необычным методом. Совет племени постановил, что восемь мужчин, обвиняемых в похищении товаров из местного магазина, пройдут проверку огнём. Согласно древней местной традиции, невиновность определяется отсутствием следов ожога на ногах после прохождения по раскалённым углям. Об этом пишет Dunya News.

Очевидцы утверждают, что никто из подозреваемых не пострадал, поэтому обвинение с них было снято. Однако общество и власти региона восприняли такую процедуру критично. Заместитель комиссара района Муса-Хель Разак подчеркнул, что подобное недопустимо. Сейчас проводится официальное расследование случившегося.

