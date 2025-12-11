Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за «неженственный» вид на тренировке

Дочь музыканта Дмитрия Маликова, Стефания столкнулась с волной критики в соцсетях после публикации видео своей тренировки. Пользователи разделились, обсуждая форму девушки, показавшей кадры работы с весом на странице в социальной сети.

Тренировка Стефании Маликовой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / steshamalikova

25-летняя Маликова продемонстрировала приверженность здоровому образу жизни и продемонстрировала, как занимается с гантелями в спортивных штанах и коротком чёрном топе.

Однако этот контент вызвал неоднозначную реакцию. Многие поддержали Стефанию, но некоторые комментаторы сочли её образ излишне мужественным и лишённым женственности.

«Зачем превращаться в мужчину? Достигаторство — это круто. Но внешне нужно оставаться женщиной», — написал один из пользователей.

Скандальную реакцию вызвала и фотосессия певицы Глюкозы. Ранее Life.ru рассказывал, что новый образ артистки также разделил поклонников на два лагеря: одни хвалили её смелость и отличную форму, а другие — критиковали за кардинальную смену имиджа и даже высказывали предположения о наркозависимости и проблемах с психикой.