Голливудская актриса Ума Турман рассказала о своей любви к русским баням в Нью-Йорке. По её словам, это одно из любимых мест для отдыха и восстановления сил, которое она посещает регулярно. Актриса поделилась своей страстью в соцсетях.

Голливудская звезда Ума Турман призналась в любви к горячим русским баням. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ umathurman

«Пытаюсь оставаться очень клёвой в очень горячих русских банях», — с иронией отметила актриса.

Актриса поделилась впечатлениями в видео, подчеркнув, что советует посещать русские бани всем, кто заботится о самочувствии и хочет поддерживать здоровье.

