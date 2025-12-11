Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 декабря, 17:23

Голливудская звезда Ума Турман призналась в любви к горячим русским баням

Голливудская звезда Ума Турман. Обложка © ТАСС / AP

Голливудская актриса Ума Турман рассказала о своей любви к русским баням в Нью-Йорке. По её словам, это одно из любимых мест для отдыха и восстановления сил, которое она посещает регулярно. Актриса поделилась своей страстью в соцсетях.

Голливудская звезда Ума Турман призналась в любви к горячим русским баням. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ umathurman

«Пытаюсь оставаться очень клёвой в очень горячих русских банях», — с иронией отметила актриса.

Актриса поделилась впечатлениями в видео, подчеркнув, что советует посещать русские бани всем, кто заботится о самочувствии и хочет поддерживать здоровье.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Джонни Деппа объявила о своей помолвке в соцсетях, но имя жениха при этом не раскрыла. Её избранником оказался Виктор Фишер — человек, не связанный с кино и шоу-бизнесом. Фишер живёт в Праге, ранее жил и работал во Франции, США и Германии, а также часто бывает в Дубае, где выступает спикером на конференциях по бизнесу, инвестициям и технологиям блокчейн.

