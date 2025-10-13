Русская подружка Джонни Деппа сказала «Да», но не голливудскому актёру

Бывшая девушка Джонни Деппа объявила в соцсетях о своей помолвке, но имя избранника оставила в тайне. Провести расследование и выяснить личность жениха решили Super.ru. Оказалось, что сердце Власовой покорил не очередной голливудский актёр, а человек, далёкий от мира кино и шоу-бизнеса.

Избранником модели является Виктор Фишер. Судя по его профилям в социальных сетях, он проживает в Праге, а ранее жил и работал во Франции, США и Германии. Виктор также часто бывает в Дубае по работе, выступая в качестве спикера на конференциях, посвящённых бизнесу, инвестициям и технологиям блокчейн.

Он также получил престижное образование: в 2004 году он окончил магистратуру Высшей коммерческой школы Парижа по специальности «проджект-менеджер». В 2010 году он получил степень MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета и Европейском институте управления бизнесом.

Сегодня Виктор Фишер – успешный предприниматель. В 2004 году он стал соучредителем компании Innovatrics, которая занимается разработкой программного обеспечения для распознавания отпечатков пальцев. В 2018 году Фишер основал RockawayX, венчурный фонд, специализирующийся на блокчейне, который сейчас является одним из крупнейших в Европе. Помимо этого, Виктор владеет рестораном в центре Праги.

Судя по совместным фотографиям в социальных сетях, Виктор и Юлия знакомы уже довольно давно. В 2022 году они вместе посетили международный кинофестиваль в Карловых Варах, а летом 2023 года Фишер был замечен на вечеринке в Греции, посвящённой дню рождения Власовой.

