Идея о создании «ключевой пятёрки» Core 5, куда могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония, смотрится как щелчок по носу Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет создать такую организацию в отместку Европе.

«Эта идея смотрится как явный щелчок по носу <...> Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. <...> Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные», — написал Медведев в Max.

Напомним, что Вашингтон уже обсуждает идею создания объединения, куда могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Оказывается, такая идея рассматривалась ещё в первый срок Дональда Трампа. Уже тогда все понимали, что существующие форматы G7 и Совет Безопасности ООН не учитывают появления новых игроков на мировой арене.