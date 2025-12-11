Москва сумела значительно повысить привлекательность своего туристического сектора, став одной из популярных точек притяжения для гостей со всего мира. Такое мнение выразил колумнист журнала Forbes Уэсли Александр Хилл. Несмотря на санкции и их последствия, столица России укрепила свои позиции на международном рынке путешествий.

«Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции», — заявил Хилл.

Особое внимание он уделил успеху Москвы в привлечении китайского туризма. По данным издания, город вытеснил Японию, заняв лидирующую позицию среди предпочтений жителей КНР Этот факт подчёркивает высокий интерес к российским направлениям и эффективность мер по поддержке индустрии гостеприимства.

Ранее Life.ru сообщал, что турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырос на 22%, причём саудовские гости выбирают премиальные отели и насыщенные экскурсионные программы. Безвизовый режим и запуск прямых рейсов стимулируют взаимный туризм — авиакомпании уже добавили дополнительные еженедельные перелёты в декабре 2025 года.