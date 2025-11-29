Россия и США
Регион
29 ноября, 13:36

Турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырост на 22%

Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию увеличился на 22%, причём саудовские гости выбирают премиальные отели и насыщенные экскурсионные программы, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью «Москве 24». По его словам, безвизовый режим и запуск прямых рейсов стимулируют взаимный туризм — авиакомпании уже добавили дополнительные еженедельные перелёты в декабре 2025 года.

«Естественно, это повлияет и на туристические поездки, тем более что страна сейчас очень активно развивает стратегию въездного туризма, строит много новых современных отелей в очень красивых местах. Саудовская Аравия действительно очень комфортная для отдыха, безопасная и гостеприимная, а ещё является страной паломнического туризма», — отметил представитель РСТ.

Для российских туристов Саудовская Аравия становится привлекательным направлением. Стоимость недельного турпакета для двоих варьируется от 250 до 450 тысяч рублей, а авиаперелёт обходится в среднем в 120–140 тысяч рублей. Более 20 тысяч российских паломников планируют посетить страну в ближайшем сезоне, уточнил эксперт.

Напомним, ранее Правительство России одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме. Соответствующие поручения даны МИД РФ. Кроме того, Россия намерена отменить визы с Малайзией.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
