Турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырост на 22%
Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию увеличился на 22%, причём саудовские гости выбирают премиальные отели и насыщенные экскурсионные программы, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью «Москве 24». По его словам, безвизовый режим и запуск прямых рейсов стимулируют взаимный туризм — авиакомпании уже добавили дополнительные еженедельные перелёты в декабре 2025 года.
«Естественно, это повлияет и на туристические поездки, тем более что страна сейчас очень активно развивает стратегию въездного туризма, строит много новых современных отелей в очень красивых местах. Саудовская Аравия действительно очень комфортная для отдыха, безопасная и гостеприимная, а ещё является страной паломнического туризма», — отметил представитель РСТ.
Для российских туристов Саудовская Аравия становится привлекательным направлением. Стоимость недельного турпакета для двоих варьируется от 250 до 450 тысяч рублей, а авиаперелёт обходится в среднем в 120–140 тысяч рублей. Более 20 тысяч российских паломников планируют посетить страну в ближайшем сезоне, уточнил эксперт.
Напомним, ранее Правительство России одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме. Соответствующие поручения даны МИД РФ. Кроме того, Россия намерена отменить визы с Малайзией.
