26 ноября, 12:08

Топ-6 трендов туризма на Новый год: Куда поедут россияне и сколько заплатят за отдых

Оглавление
В тренде — раннее бронирование
В топе — столицы, курорты и горнолыжный кластер
Растёт спрос на культурный отдых
Чаще всего путешествуют парами
Россияне не хотят переплачивать за отели
Растёт зарубежный туризм

Россияне на 35% стали чаще бронировать отели за границей на Новый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Спрос на путешествия на новогодние праздники (с 26 декабря по 11 января) показывает уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество бронирований отелей и апартаментов в праздничные дни увеличилось как внутри России (+8%), так и за рубежом (+35%). Куда поедут россияне на каникулах — Life.ru узнал у сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В тренде — раннее бронирование

Россияне начали бронировать отели и апартаменты на новогодние праздники уже в начале октября. Туристы становятся более уверенными в своих планах и стремятся заблаговременно запланировать поездки, чтобы обеспечить себе лучшие цены и более широкий выбор вариантов размещения, узнали эксперты сервиса.

В топе — столицы, курорты и горнолыжный кластер

В топ самых популярных направлений по количеству бронирований на новогодние праздники входят крупные туристические центры — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург, а также Сочи и горнолыжные курорты Краснодарского края — Эсто-Садок и Красная Поляна.

Также россияне проявляют повышенный интерес к регионам, подходящим для активного отдыха, — от горнолыжных трасс до зимних природных маршрутов. Значительный рост бронирований отмечается в Хабаровске (+66%), Кировске (+44%), Челябинске(+44%), Владивостоке (+36%), Архангельске (+21%) и Мурманске (+20%). Сохраняется интерес и к курортам: количество бронирований в Краснодаре выросло на 70%, в Ессентуках— на 58%, Севастополе — на 36%, Ялте — на 29%, Кисловодске — на 5%.

Растёт спрос на культурный отдых

Всё больше россиян используют зимние каникулы, чтобы познакомиться с историческим наследием российских городов. Существенный рост числа бронирований демонстрируют направления Золотого кольца и другие культурные центры: число бронирований в Ярославле выросло на 58%, в Твери — на 50%, Костроме — на 45%, Владимире — на 29%, Смоленске — на 28%, Пскове — на 25%, Великом Новгороде — на 22%. Среди крупных городов рост отмечается в Москве (+8%), Казани (+7%), Екатеринбурге (+6%) и Санкт-Петербурге (+5%).

Также отмечается рост спроса на города, которые активно развивают промышленный туризм: например, Нижний Новгород (+32%) и Самару (+26%).

Чаще всего путешествуют парами

Новогодние каникулы остаются периодом поездок, которые чаще всего планируются парами: на двоих взрослых без детей приходится 52% всех бронирований. На семейных путешественников приходится каждое четвёртое бронирование (26%), на индивидуальных туристов — 12%, а группы от трёх человек— 10%.

Россияне не хотят переплачивать за отели

Лидерами по числу бронирований стали апартаменты — на такие объекты размещения приходится каждое четвёртое бронирование российских туристов (26%) — и отели без звёзд (21%). Среди классифицированных отелей россияне отдают предпочтение отелям три звезды (18%) и четыре звезды (14%). При этом на бюджетные категории одна-две звезды приходится всего 5% бронирований, а на пятизвездочные отели — 4%. Долю в 10% занимают гостевые дома, хостелы и кемпинги — по 2%.

Растёт зарубежный туризм

Доля международных поездок в новогодний период достигла 21%, что на 3% выше показателя прошлого года. На эти новогодние праздники россияне отдают предпочтение направлениям, где отсутствуют визовые ограничения, а также налажено прямое авиасообщение. В топ-10 самых востребованных направлений за рубежом для поездок на Новый год вошли Белоруссия, Таиланд, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Италия.

При этом наибольший прирост количества бронирований отмечен по азиатским направлениям: число забронированных туров во Вьетнам выросло в 2,5 раза, в Китай — в 2 раза, в Таиланд — на 24%. Значительное увеличение бронирований также зафиксировано в странах Ближнего Востока: в ОАЭ — на 82%, в Турции — на 60%. Среди европейских направлений рост показывают страны, которые продолжают выдавать визы россиянам: количество бронирований в Германии увеличилось практически вдвое, в Италии — на 62%, во Франции — на 59%.

