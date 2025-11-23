Пещерный туризм: Названы лучшие подземные достопримечательности России
Туристам предложили направления вместо закрытой Кунгурской пещеры
Знаменитая Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае закрыта. Однако в России есть ещё много интересных направлений для подземного туризма. К примеру, в Сочи расположены впечатляющие Воронцовские пещеры. Их общая длина превышает 11,7 километров, а для путешественников проложены удобные деревянные настилы с освещением, позволяющие безопасно полюбоваться сталагмитами и сталактитами, сообщает URA.ru.
Недалеко от Сочи находится обустроенная Большая Азишская пещера, длина которой составляет 690 метров, а экскурсионный маршрут — 220 метров. Гостей там ждут пять залов с колоннами, разнообразными натёчными образованиями и подземной рекой. Возраст природного образования оценивается примерно в два миллиона лет.
Одной из крупнейших карстовых пещер Урала является Капова пещера в Башкортостане. Она знаменита уникальными наскальными рисунками древних людей возрастом более 14 тысяч лет, а для осмотра этих артефактов оборудованы специальные трапы и смотровые площадки. Кроме того, в Карелии можно посетить подземный маршрут по мраморным штольням в комплексе «Рускеала», где туристов ждут таинственные лабиринты, Большой колонный зал и Подземное озеро.
