Регион
23 ноября, 08:23

Пещерный туризм: Названы лучшие подземные достопримечательности России

Туристам предложили направления вместо закрытой Кунгурской пещеры

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Знаменитая Кунгурская Ледяная пещера в Пермском крае закрыта. Однако в России есть ещё много интересных направлений для подземного туризма. К примеру, в Сочи расположены впечатляющие Воронцовские пещеры. Их общая длина превышает 11,7 километров, а для путешественников проложены удобные деревянные настилы с освещением, позволяющие безопасно полюбоваться сталагмитами и сталактитами, сообщает URA.ru.

Недалеко от Сочи находится обустроенная Большая Азишская пещера, длина которой составляет 690 метров, а экскурсионный маршрут — 220 метров. Гостей там ждут пять залов с колоннами, разнообразными натёчными образованиями и подземной рекой. Возраст природного образования оценивается примерно в два миллиона лет.

Одной из крупнейших карстовых пещер Урала является Капова пещера в Башкортостане. Она знаменита уникальными наскальными рисунками древних людей возрастом более 14 тысяч лет, а для осмотра этих артефактов оборудованы специальные трапы и смотровые площадки. Кроме того, в Карелии можно посетить подземный маршрут по мраморным штольням в комплексе «Рускеала», где туристов ждут таинственные лабиринты, Большой колонный зал и Подземное озеро.

Ранее Life.ru выяснил, какие ошибки при бронировании отелей приводят к лишним тратам. Кстати, в России заработает реестр доверенных турагрегаторов.

