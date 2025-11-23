Life.ru выяснил, какие ошибки при бронировании отелей приводят к лишним тратам

Онлайн-бронирование отелей значительно упростило жизнь путешественникам, но итоговая сумма проживания нередко превышает ожидания из-за важных деталей и простой невнимательности. Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал Life.ru о четырёх главных ошибках, которые совершают туристы.

Проблема в том, что условия проживания, скрытые сборы и ограничения часто «зашиты» в мелкий шрифт или труднодоступные разделы сайта. Пользователь видит привлекательную цену на главной странице, но не замечает, что к ней добавятся налоги, сборы за уборку или плата за парковку. В результате итоговая стоимость может оказаться на 30–50 % выше ожидаемой. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно выработать системный подход к бронированию. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Ошибка № 1: Игнорирование полной стоимости

По словам Travel-эксперта, многие бронируют номер по базовой цене, не учитывая налоги, сборы за уборку или парковку. Например, в Барселоне номер за €80 после добавления налога, туристического сбора и оплаты уборки может стоить €107,5. Также стоит обращать внимание на платные услуги вроде Wi-Fi, доступа в фитнес-зал или кондиционера. Кроме того, в некоторых странах существуют «городские налоги», о которых не всегда извещают путешественников.

Чтобы этого избежать, всегда ищите раздел «Дополнительные сборы» или «Условия бронирования». Если информация неочевидна, свяжитесь с отелем напрямую и уточните полную стоимость. Также полезно сравнивать цены на разных платформах: иногда агрегаторы включают налоги в итоговую сумму, а сайты отелей — нет.

Ошибка №2: Невнимательность к правилам отмены бронирования

Некоторые туристы бронируют номера, рассчитывая при необходимости отменить бронь. Бесплатная отмена зачастую возможна только за 48–72 часа до заезда, а несвоевременное уведомление может привести к удержанию полной стоимости или начислению штрафа за неявку. Эксперт привёл пример, где турист из-за задержки рейса прибыл в отель на сутки позже, а заведение отказалось заселять его из-за политики отмены.

Чтобы не попасть в такую ловушку, внимательно читайте раздел «Политика отмены» перед бронированием. Если планы нестабильны, выбирайте варианты с гибкой отменой. Если отмена всё же необходима, делайте её через тот же канал, где была оформлена бронь (сайт, приложение, колл центр), и сохраняйте подтверждение.

Ошибка №3: Выбор местоположения отеля

Как заметил турэксперт, погоня за экономией в выборе местоположения отеля может обернуться дополнительными тратами на транспорт и пропитание. Отсутствие кафе и ресторанов в спальных районах вынуждает пользоваться доставкой или ездить в центр, где цены значительно выше. И по итогу разница между отелем в центре и заведением на окраине города может компенсироваться за счёт этих факторов.

Ошибка №4: Упущение деталей проживания даже при идеальных условиях

Даже при удачном соотношении цены и местоположения мелочи способны увеличить расходы. Гажиенко приводит примеры: необходимость внести депозит, дополнительная плата за услуги отеля, ограничения на использование бассейна или других удобств, а также частично платные завтраки или детские кровати.

«Типичный сценарий: семья бронирует «семейный номер» с детской кроватью, но по прибытии узнает, что кровать устанавливается за €20 в сутки. Или пара выбирает отель с «бесплатным завтраком», но в меню только кофе и круассан, а полноценный завтрак стоит €15 с человека», — заметил эксперт.

Турэксперт советует внимательно читать описание номера, проверять, какие услуги включены, и изучать свежие отзывы других туристов, чтобы избежать неожиданных расходов. А в случае, если остаются какие-либо вопросы, можно напрямую связаться с отелем и уточнить всю информацию.

Ранее юрист рассказал, что если гость решит присвоить себе полотенце или халат из гостиничного номера, с него имеют право взыскать компенсацию, покрывающую стоимость пропавшего имущества. По его словам, все предметы, находящиеся в пользовании проживающего, являются собственностью отеля, что отражено в правилах. Чтобы точно знать, что входит в оплаченный пакет услуг, гостю рекомендуется внимательно изучить описание категории номера и список услуг, указанных в подтверждении бронирования.