Роскошь только для своих: Россияне столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Российских туристов на круизном лайнере MSC Euribia сегрегируют. Как сообщает SHOT, им достался ресторан на ужин значительно хуже, чем иностранцам с аналогичными билетами.

Российских туристов отделяют от иностранцев на итальянском круизном лайнере. Видео © Telegram / SHOT

Россияне приобрели недельный тур по маршруту из Дубая через Абу-Даби, Сир-Бани-Яс и Доху, который обошёлся им в 270 тысяч рублей за каюту на двоих с включённым питанием. Лайнер итальянской компании вмещает примерно шесть тысяч пассажиров, большинство из которых составляют граждане Италии. При заселении все гости получили расписание и название закреплённого за ними ресторана, однако за шесть дней круиза наши соотечественники ни разу не видели там иностранных туристов.

В последний вечер несколько граждан России опоздали на ужин по своему расписанию, и их направили в соседнее заведение с идентичным тарифом. В том месте оказался совершенно иной уровень обслуживания. На столах — живые цветы и шампанское в ледяных вёдрах. Обслуживающий персонал был более внимательным и приветливым. Туроператоры в своих комментариях пояснили, что распределение пассажиров по ресторанам осуществляется непосредственно круизной компанией уже на борту судна, но принцип не озвучили.

Ранее Life.ru сообщал, что более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у побережья Стамбула. Круизное судно прибыло в гавань Галатапорт в ночное время, однако утренняя плановая высадка пассажиров была полностью сорвана. Причиной стало отсутствие официального разрешения со стороны турецких властей на заход в порт.