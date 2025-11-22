Россия и США
22 ноября, 09:26

Роскошь только для своих: Россияне столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Российских туристов на круизном лайнере MSC Euribia сегрегируют. Как сообщает SHOT, им достался ресторан на ужин значительно хуже, чем иностранцам с аналогичными билетами.

Российских туристов отделяют от иностранцев на итальянском круизном лайнере. Видео © Telegram / SHOT

Россияне приобрели недельный тур по маршруту из Дубая через Абу-Даби, Сир-Бани-Яс и Доху, который обошёлся им в 270 тысяч рублей за каюту на двоих с включённым питанием. Лайнер итальянской компании вмещает примерно шесть тысяч пассажиров, большинство из которых составляют граждане Италии. При заселении все гости получили расписание и название закреплённого за ними ресторана, однако за шесть дней круиза наши соотечественники ни разу не видели там иностранных туристов.

В последний вечер несколько граждан России опоздали на ужин по своему расписанию, и их направили в соседнее заведение с идентичным тарифом. В том месте оказался совершенно иной уровень обслуживания. На столах — живые цветы и шампанское в ледяных вёдрах. Обслуживающий персонал был более внимательным и приветливым. Туроператоры в своих комментариях пояснили, что распределение пассажиров по ресторанам осуществляется непосредственно круизной компанией уже на борту судна, но принцип не озвучили.

Застрявшие на круизном лайнере у Турции россияне заплатили за путёвку не менее 260 тысяч
Застрявшие на круизном лайнере у Турции россияне заплатили за путёвку не менее 260 тысяч

Ранее Life.ru сообщал, что более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у побережья Стамбула. Круизное судно прибыло в гавань Галатапорт в ночное время, однако утренняя плановая высадка пассажиров была полностью сорвана. Причиной стало отсутствие официального разрешения со стороны турецких властей на заход в порт.

Обложка © Telegram / SHOT

Юлия Сафиулина
