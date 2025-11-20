Россия и США
20 ноября, 13:38

Застрявшие на круизном лайнере у Турции россияне заплатили за путёвку не менее 260 тысяч

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российские туристы, застрявшие на борту круизного лайнера Astoria Grande, потратили от 260 тысяч рублей на 15-дневное путешествие, которое так и не оправдало ожиданий. Подробности сообщает телеграм-канал Mash.

Больше 600 туристов из России застряли на круизном лайнере у берегов Турции. Видео © Telegram / Mash

Пассажиры сообщают, что персонал более пяти часов не давал ответов об изменении маршрута. Игровая комната для детей закрыта уже второй день, а программа экскурсий значительно сокращена. При этом формально тур не отменён, что вызывает недовольство туристов.

Больше 600 туристов из России застряли на круизном лайнере у берегов Турции. Видео © Telegram / Mash

В случае невозможности продолжения круиза компания-перевозчик гарантирует возврат средств за несостоявшиеся экскурсии и компенсацию €50 на бортовые расходы. Лайнер может вернуться в Сочи досрочно, если не поступит разрешение на швартовку.

Напомним, более 600 российских туристов оказались в ловушке на круизном лайнере Astoria Grande у побережья Стамбула. Инцидент произошёл после того, как судну отказали в разрешении на заход в порт для высадки пассажиров.

По информации турецких СМИ, эта ситуация связана с инцидентом в порту Сочи, где турецкому парому Seabridge также запретили заход после трёхдневного ожидания. Российская сторона объяснила своё решение неготовностью портовой инфраструктуры и технической сложностью наладить паромное сообщение в существующих условиях, что ранее подтверждал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

