Дубай продолжает укреплять свои позиции мировой столицы архитектурных рекордов. Как сообщает эмиратское издание The National, в знаменитом районе Dubai Marina открылся отель Ciel Dubai Marina, который признан самым высоким отелем в мире.

Отель построен в форме иглы. Фото © Х / @tuul1234

Новый архитектурный шедевр достиг высоты 377 метров, что на целых 21 метр превышает показатели предыдущего рекордсмена — также дубайского отеля Gevora Hotel. Согласно статистике, восемь из десяти самых высоких действующих отелей мира находятся именно в Дубае. В этот престижный список входит и знаменитый отель «Бурж эль-Араб», выполненный в форме паруса, высота которого со шпилем составляет 321 метр.

Фото © Х / @tuul1234

В Дубае открылся самый высокий отель в мире. Фото © Х / @tuul1234

Архитекторы выбрали для небоскрёба оригинальную концепцию — здание построено в форме швейной иглы, что придаёт ему особый изысканный силуэт на фоне знаменитого дубайского горизонта. Отель уже принял первых постояльцев.

Ранее сообщалось, что в Китае открыт для движения самый высокий в мире мост. Эта подвесная конструкция, расположенная над ущельем Хуацзян в провинции Гуйчжоу, является частью скоростной трассы Лючжи–Аньлонг. Мост возвышается над дном каньона на 625 метров, его общая длина – 2,9 километра, а главный пролёт длиной 1,4 километра также является рекордным.