28 сентября, 17:39

Инженерное чудо: В Китае открыли мост-рекордсмен высотой 625 метров

В Китае открылся самый высокий в мире мост Гранд-Каньон Хуацзян.

Обложка © ТАСС / Li Yunfeng/VCG/Visual China Grou

В Китае открыли для движения самый высокий мост в мире, пересекающий ущелье Хуацзян в провинции Гуйчжоу. Об этом событии сообщило агентство CNA.

Данная подвесная конструкция была возведена в рамках строительства скоростной трассы Лючжи–Аньлонг. Его высота над дном каньона достигает 625 метров, а общая протяжённость составляет 2,9 километра. Главный пролёт моста имеет длину 1,4 километра, что также является рекордным показателем.

Несущие стальные элементы собраны из 93 сегментов, а их совокупный вес достигает примерно 22 тысяч тонн. По словам инженеров, эта масса сопоставима с весом двух Эйфелевых башен. Строительство данного объекта было начато в 2022 году и велось ускоренными темпами.

Новая переправа не только стала ключевой транспортной артерией, но и приобрела статус важной туристической достопримечательности. Благодаря мосту время поездки через ущелье сократилось с двух часов до двух минут.

Смертельная катастрофа произошла во время строительства ж/д моста в Китае
Ранее сообщалось, что правительство Италии готовится утвердить строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 миллиарда евро, рассматривая его как элемент национальной обороны и инфраструктуры НАТО.

