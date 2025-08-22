Мессенджер MAX
Регион
22 августа, 14:12

Смертельная катастрофа произошла во время строительства ж/д моста в Китае

CCTV: 12 человек погибли при строительстве железнодорожной магистрали в Китае

12 человек погибли при строительстве железнодорожной магистрали в Китае. Обложка © Х / People&#x27;s Daily, China

Крупная авария произошла на строящейся железнодорожной магистрали Сычуань — Цинхай. В результате обрыва троса на мосту через реку Хуанхэ погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщил телеканал CCTV.

12 человек погибло при строительстве железнодорожной магистрали в Китае. Видео © Х / Nabila Jamal

В момент ЧП на строительной площадке находились 16 рабочих. Трос оборвался, когда они находились на мосту. Четверо человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиски выживших продолжаются, на месте работают спасатели.

В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали
В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали

Ранее сообщалось о серьёзном ДТП в Краснодарском крае. В селе Третья Рота под Сочи водитель «УАЗа» не справился с управлением, машина опрокинулась на ограждение. Погибли двое человек, включая 16-летнего подростка, ещё семеро получили травмы.

Милена Скрипальщикова
