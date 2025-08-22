Смертельная катастрофа произошла во время строительства ж/д моста в Китае
CCTV: 12 человек погибли при строительстве железнодорожной магистрали в Китае
12 человек погибли при строительстве железнодорожной магистрали в Китае. Обложка © Х / People's Daily, China
Крупная авария произошла на строящейся железнодорожной магистрали Сычуань — Цинхай. В результате обрыва троса на мосту через реку Хуанхэ погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщил телеканал CCTV.
12 человек погибло при строительстве железнодорожной магистрали в Китае. Видео © Х / Nabila Jamal
В момент ЧП на строительной площадке находились 16 рабочих. Трос оборвался, когда они находились на мосту. Четверо человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиски выживших продолжаются, на месте работают спасатели.
