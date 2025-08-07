Приговор Гуцул
7 августа, 01:21

Италия планирует построить подвесной мост до Сицилии за счёт НАТО

FT: Италия включит строительство моста в расходы на оборону НАТО

Правительство Италии готовится утвердить строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 миллиарда евро, рассматривая его как элемент национальной обороны и инфраструктуры НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Речь идёт о подвесном мосте протяжённостью 3,3 км, который должен связать Сицилию с Калабрией. Изначально замысел, появившийся ещё несколько десятилетий назад, был нацелен на экономическое развитие южных регионов. Теперь же правительство подчёркивает его военное значение. По версии Рима, по мосту смогут быстро перемещаться Вооружённые силы Италии и союзные подразделения НАТО.

Издание уточняет, что Италия, как и другие члены альянса, обязалась в течение десяти лет довести оборонные расходы до 5% ВВП. Часть этих средств — около 1,5% ВВП — направляется на развитие стратегически важных объектов.

А ранее новый польский президент Кароль Навроцкий заявил, что будет стремиться к тому, чтобы армия Польши стала ведущей силой НАТО. Он также акцентировал важность защиты восточного фланга альянса в условиях текущих геополитических вызовов.

Тимур Хингеев
