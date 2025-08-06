Польша готовится стать ведущей силой НАТО
Президент Польши Кароль Навроцкий: Варшава укрепит роль в НАТО
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В день своей инаугурации новый президент Польши Кароль Навроцкий обозначил приоритет укрепления национальных вооружённых сил, стремясь позиционировать страну как одного из ключевых игроков в НАТО. В торжественной речи перед Сеймом он акцентировал важность защиты восточного фланга альянса в условиях текущих геополитических вызовов.
«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал политик.
6 августа Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши, сменив на этом посту Анджея Дуду, чей второй срок завершился. Инаугурация прошла в Варшаве, в Сейме, где Навроцкий принёс присягу перед парламентариями и представителями общественности. В своей инаугурационной речи он подчеркнул приоритет укрепления национальной безопасности, развития экономики и усиления позиций Польши в Евросоюзе и НАТО.