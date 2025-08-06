Польша готовится стать ведущей силой НАТО

В день своей инаугурации новый президент Польши Кароль Навроцкий обозначил приоритет укрепления национальных вооружённых сил, стремясь позиционировать страну как одного из ключевых игроков в НАТО. В торжественной речи перед Сеймом он акцентировал важность защиты восточного фланга альянса в условиях текущих геополитических вызовов.

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал политик.