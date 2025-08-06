Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / Zuma
Одержавший победу на выборах президента Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность. Прямую трансляцию данного события вёл телеканал TVP Info.
Церемония инаугурации нового главы государства состоялась в среду, 6 августа, в здании польского парламента.
Кароль Навроцкий принёс присягу. Видео © Х / @HubnerrMax
«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства», — заявил Навроцкий во время принесения присяги.
Спикер сейма Шимон Холовня принял президентскую клятву у нового главы государства в соответствии с установленным протоколом.
Согласно польскому законодательству, президент избирается на пятилетний срок с возможностью переизбрания не более одного раза. Навроцкий стал новым главой государства после напряжённой избирательной кампании, завершившейся минимальным перевесом голосов: он одержал победу во втором туре президентских выборов 1 июня, набрав 50,89%. Его соперник от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил поддержку 49,11% избирателей.
Ранее Навроцкий обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием изменить подход Украины к историческим вопросам. При этом, невзирая на имеющиеся расхождения, польский президент подтвердил дальнейшую поддержку Киева в его противостоянии с Россией. Следует отметить, что Навроцкий уже неоднократно высказывал критику в адрес украинского руководства, подчёркивая отсутствие прогресса в решении проблем, связанных с Волынской трагедией и влиянием бандеровской идеологии.