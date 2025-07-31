Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института Национальной памяти Рафал Леськевич.

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — заявил Леськевич.

Несмотря на существующие разногласия, избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. До этого Навроцкий неоднократно критиковал украинское руководство, указывая на нерешённость вопросов, связанных с Волынской резнёй и влиянием бандеровской идеологии.