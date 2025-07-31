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31 июля, 19:09

Президент Польши Навроцкий потребовал Зеленского изменить подход Киева к истории

Обложка © Wikipedia, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Wikipedia, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института Национальной памяти Рафал Леськевич.

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — заявил Леськевич.

Несмотря на существующие разногласия, избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. До этого Навроцкий неоднократно критиковал украинское руководство, указывая на нерешённость вопросов, связанных с Волынской резнёй и влиянием бандеровской идеологии.

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Ранее Навроцкий потребовал от Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни. В своей речи он обратился к украинскому послу Василию Боднару с просьбой передать соответствующее обращение руководству в Киеве. Украинский дипломат в ответ признал необходимость «называть преступление преступлением», но также подчеркнул важность «уважения к памяти погибших по обе стороны границы».

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Полина Никифорова
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