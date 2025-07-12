Президент Польши попросил Зеленского разрешить эксгумацию жертв Волынской резни

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил с официальным обращением к киевским властям с призывом допустить проведение масштабных эксгумационных работ на территории Волыни. Об этом сообщил польский ресурс PAP.

Навроцкий выступил на памятных мероприятиях в городе Хелм, приуроченных ко Дню памяти жертв Волынской резни, который с 2025 года получил статус государственного памятного дня. В своей речи он обратился к украинскому послу Василию Боднару с просьбой передать соответствующее обращение руководству в Киеве.

«Ещё раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни», — заявил он.

Украинский дипломат в ответ признал необходимость «называть преступление преступлением», но также подчеркнул важность «уважения к памяти погибших по обе стороны границы».

Напомним, в годы Второй мировой войны формирования ОУН-УПА* проводили карательные операции против польского населения восточных территорий Второй Речи Посполитой. Наибольшее количество атак произошло 11 июля 1943 года. По польским данным, жертвами стали около 100 тысяч человек, большинство из которых были мирными жителями. В апреле 2025 года на территории Тернопольской области начались первые поисковые работы.

Ранее в Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН-УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.