Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, признающий депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в период с 1944 по 1951 годы. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале украинского парламента.

Данный закон официально признаёт депортацией насильственное переселение более 700 тысяч украинцев с территорий Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в указанный период.

«Зеленский подписал закон <...> относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселённых в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики», — говорится в сообщении.

В сентябре 1944 года начался процесс принудительного выселения этнических украинцев с территории Польши на Украину параллельно с переселением этнических поляков из Киева в Варшаву. Эти события стали следствием «Люблинского соглашения», заключённого 9 сентября 1944 года между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения.