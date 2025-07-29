Зеленский подписал закон о выселенных из Польши украинцах
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым официально признаются депортированными украинцы, насильственно выселенные с территории Польши в 1944–1951 годах.
Согласно документу, Украина объявляет незаконными решения о депортации, принятые руководством Польской Народной Республики и Советским Союзом.
Выселение украинцев из Польши в 1944–1951 годах было связано с послевоенным пересмотром границ и политикой «обмена населением» между СССР и Польшей. Украинцев переселили на территорию Советского Союза, чтобы устранить этническое напряжение, ослабить поддержку украинского националистического подполья и провести «политическую зачистку» приграничных регионов. В 1947 году выселения достигли пика в рамках операции «Висла». В результате этих действий в Советский Союз были депортированы около 480 тысяч человек.
Ранее в Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН-УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.
* Запрещённая в России экстремистская организация.