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Регион
5 августа, 23:42

В Германии забили тревогу из-за позиции нового президента Польши

SZ: Новый президент Польши Навроцкий выступает против Евросоюза, ФРГ и Украины

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / Newspix via ZUMA Press

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / Newspix via ZUMA Press

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жёсткую позицию по отношению к ФРГ, Евросоюзу и Украине, чем его предшественник Анджей Дуда. Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведёт себя более жёстко», — отмечают авторы статьи.

Согласно прогнозу SZ, в ближайшее время двусторонние отношения Германии и Польши нельзя будет назвать хорошими. Дело в том, что Навроцкий отвергает Миграционный пакт Европейского союза, считая его неприемлемым для Польши. Кроме того, ожидается ухудшение отношений Варшавы с Киевом на фоне разногласий по поводу Волынской резни и ситуации с украинскими беженцами.

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Так, недавно Кароль Навроцкий потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам. При этом, несмотря на существующие разногласия, избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. До этого Навроцкий неоднократно критиковал украинское руководство, указывая на нерешённость вопросов, связанных с Волынской резнёй и влиянием бандеровской идеологии.

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Виталий Приходько
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