В Германии забили тревогу из-за позиции нового президента Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жёсткую позицию по отношению к ФРГ, Евросоюзу и Украине, чем его предшественник Анджей Дуда. Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведёт себя более жёстко», — отмечают авторы статьи.

Согласно прогнозу SZ, в ближайшее время двусторонние отношения Германии и Польши нельзя будет назвать хорошими. Дело в том, что Навроцкий отвергает Миграционный пакт Европейского союза, считая его неприемлемым для Польши. Кроме того, ожидается ухудшение отношений Варшавы с Киевом на фоне разногласий по поводу Волынской резни и ситуации с украинскими беженцами.