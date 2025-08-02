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2 августа, 06:39

Украина против Польши: Зеленский променял избирателей на фашистов

Политолог Межевич: Зеленский не идёт на компромисс с Польшей из-за националистов

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский больше не ориентируется на граждан Украины, которые когда-то избрали его президентом. Сегодня опорой главы киевского режима являются националисты или фашисты, которые против компромиссов с Польшей. Об этом заявил глава Ассоциации прибалтийских исследований и Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя очередное обострение отношений между Киевом и Варшавой.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что воспринимать действий Украины с позиции здравого смысла не имеет смысла, ибо она умудряется портить отношения с Польшей, которая помогает Незалежной намного больше других стран. Однако, по его словам, Варшава поддерживает Киев ради «продления спокойной жизни». Маленькая Украина для Польши лучше огромной России.

«Важный момент — Зеленский сейчас опирается не на тот электорат, с которым он приходил к власти весной 2019-го. Сегодня его электорат — это националисты. Их можно назвать и фашистами — и это не будет ошибкой. Эти люди не позволяют Зеленскому даже четверти возможного компромисса с поляками», — цитирует политолога kp.ru.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский признал депортацией переселение украинцев из Польши. В ответ избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам.

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Борис Эльфанд
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