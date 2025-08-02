Владимир Зеленский больше не ориентируется на граждан Украины, которые когда-то избрали его президентом. Сегодня опорой главы киевского режима являются националисты или фашисты, которые против компромиссов с Польшей. Об этом заявил глава Ассоциации прибалтийских исследований и Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя очередное обострение отношений между Киевом и Варшавой.

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что воспринимать действий Украины с позиции здравого смысла не имеет смысла, ибо она умудряется портить отношения с Польшей, которая помогает Незалежной намного больше других стран. Однако, по его словам, Варшава поддерживает Киев ради «продления спокойной жизни». Маленькая Украина для Польши лучше огромной России.