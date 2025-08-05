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5 августа, 15:04

«Делают всё, что я пожелаю»: Трамп похвастался, как заставил лидеров НАТО ходить по струнке

Дональд Трамп: Лидеры стран НАТО делают всё, что я пожелаю

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Лидеры стран НАТО исполняют все пожелания президента США Дональда Трампа. Данное заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу CNBC.

«Год назад наша страна была мертва, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Это мне говорят все лидеры НАТО, которые делают всё, что я пожелаю», — сказал он.

Он отметил, что нынешнее положение США хвалит также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и эмир Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Трамп уверен, что Соединённые Штаты «снова на подъёме» и он рад быть причастным к этому.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах президента США. Голосование состоится в 2028 году. Вместе с тем он отметил, что обладает высокими рейтингами, благодаря которым он мог бы вновь баллотироваться.

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Юлия Сафиулина
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