«Делают всё, что я пожелаю»: Трамп похвастался, как заставил лидеров НАТО ходить по струнке
Дональд Трамп: Лидеры стран НАТО делают всё, что я пожелаю
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Лидеры стран НАТО исполняют все пожелания президента США Дональда Трампа. Данное заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу CNBC.
«Год назад наша страна была мертва, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Это мне говорят все лидеры НАТО, которые делают всё, что я пожелаю», — сказал он.
Он отметил, что нынешнее положение США хвалит также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и эмир Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Трамп уверен, что Соединённые Штаты «снова на подъёме» и он рад быть причастным к этому.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах президента США. Голосование состоится в 2028 году. Вместе с тем он отметил, что обладает высокими рейтингами, благодаря которым он мог бы вновь баллотироваться.