Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 14:01

Трамп заявил, что вряд ли будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах президента США. Голосование состоится в 2028 году.

«Скорее всего, нет», — сказал политик в беседе с телеканалом CNBC.

Вместе с тем он заявил, что обладает высокими рейтингами, благодаря которым он мог бы вновь баллотироваться.

Трамп исключил третий президентский срок и намекнул на преемника
Трамп исключил третий президентский срок и намекнул на преемника

Ранее Дональд Трамп уже опровергал слухи о своём намерении участвовать в выборах на третий срок, он подчеркнул, что его целью является проведение четырёх «великих лет» на посту президента, после чего он планирует передать власть «великому республиканцу». При этом прежде республиканец намекал, что его правление может продлиться и после 2028 года.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar