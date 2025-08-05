Трамп заявил, что вряд ли будет баллотироваться в президенты в 2028 году
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах президента США. Голосование состоится в 2028 году.
«Скорее всего, нет», — сказал политик в беседе с телеканалом CNBC.
Вместе с тем он заявил, что обладает высокими рейтингами, благодаря которым он мог бы вновь баллотироваться.
Ранее Дональд Трамп уже опровергал слухи о своём намерении участвовать в выборах на третий срок, он подчеркнул, что его целью является проведение четырёх «великих лет» на посту президента, после чего он планирует передать власть «великому республиканцу». При этом прежде республиканец намекал, что его правление может продлиться и после 2028 года.