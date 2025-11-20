В России заработает реестр доверенных турагрегаторов

С 2026 года в России начнёт работать реестр доверенных туристических агрегаторов. Инициатива призвана защитить интересы путешественников и повысить качество услуг на рынке туризма.

«Уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн-ретейла, но и в сфере сервисов туристических услуг. Проект был инициирован Роскачеством, Минэкономразвития и Росаккредитацией», — говорится в сообщении Роскачества, которое передаёт ТАСС.

Для включения в реестр онлайн-площадки должны будут соответствовать 26 критериям, объединённым в три блока: безопасность услуг, открытость информации и базовая кибербезопасность. Проект особенно актуален, поскольку через агрегаторы уже осуществляется 50% бронирований туристического жилья на сумму 440 млрд рублей.

Как отметил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач, агрегаторы, не вошедшие в реестр, не получат доступ к проверенным данным и не смогут полноценно участвовать в системе оценки, что побудит площадки повышать стандарты работы.

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый четвёртый россиянин хотел бы уйти в отпуск на год с согласия работодателя. При этом лишь 11% работодателей готовы поддержать инициативу саббатикалов, хотя 53% сотрудников утверждают, что это повысило бы их лояльность.