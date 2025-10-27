Каждый четвёртый россиянин хотел бы уйти в отпуск на год с согласия работодателя

Каждый четвёртый россиянин хотел бы взять годовой отпуск, если бы у него была такая возможность. К соответствующему выводу пришли аналитики, опросив россиян. Как показало исследование, 80% сотрудников положительно относятся к идее саббатикалов — длительных оплачиваемых отпусков (от трёх месяцев до года) для восстановления здоровья, обучения или личных проектов.

61% опрошенных считают саббатикал необходимым инструментом профилактики выгорания. Главной причиной для длительного отпуска 54% назвали восстановление здоровья, 16% — обучение и смену профессии, а 15% – путешествия.

Главные препятствия для реализации саббатикала: страх потерять работу (28%), отсутствие поддержки работодателя (24%), финансовые трудности (16%).

Эксперт Алеся Шахова считает, что саббатикал — это признак зрелости компании и осознанного отношения к сотрудникам. А вот другой специалист Семён Теняев в разговоре с «Москвой 24» подчеркнул важность баланса между личным ресурсом сотрудников и устойчивостью бизнеса.

53% сотрудников заявили, что внедрение саббатикалов повысило бы их лояльность компании. Среди работодателей лишь 11% готовы поддержать эту инициативу, а 13% считают её рискованной.

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам года, даже если они продолжают работать. Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, компенсация выплачивается в основном при увольнении, либо за часть отпуска, превышающую 28 дней, и только по письменному заявлению сотрудника.