Названы самые выгодные и невыгодные для отпуска месяцы 2026 года

Для максимальной финансовой выгоды при планировании отпуска в 2026 году следует выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, уверена доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Марина Карп. По её словам, самый выгодный месяц — июль с 23 рабочими днями, за которым следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с 22 рабочими днями.

Эксперт подробно разобрала механизм расчёта отпускных: общий заработок за 12 месяцев делится на 12 и затем на 29,3 (среднее количество календарных дней в месяце), после чего полученный среднедневной заработок умножается на количество дней отпуска. В качестве примера она привела расчёт для сотрудника с зарплатой 125 000 рублей, где отпускные за 15 дней составят 63 991,5 рубля независимо от месяца, но фактический доход будет выше в периоды с большим количеством рабочих дней.

Наименее выгодным месяцем для отпуска, как отметила собеседница РИА «ФедералПресс», является январь с 15 рабочими днями: при взятии отпуска на 15 дней после праздников общий доход сотрудника (отпускные и зарплата за отработанные дни) составит всего 97 324,5 рубля, что на 27 675,5 рубля меньше обычной заработной платы. При этом разница в доходах между «выгодными» и «невыгодными» месяцами может достигать 10-15%.