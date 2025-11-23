Россия и США
23 ноября, 14:29

Российским туристам рассказали, на что они имеют право в заграничных отелях

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Турист при заселении в заграничный отель имеет право запросить информацию о хранящихся персональных данных и потребовать их удаления после выезда, заявил генеральный директор профессиональной юридической группы Давид Адамс. По его словам, после онлайн-бронирования номера гостиница не может добавлять дополнительные платежи к уже подтверждённой стоимости.

«В странах Евросоюза и Великобритании действует требование о полной предварительной информации: отель обязан указывать итоговую стоимость проживания со всеми обязательными налогами и сборами», — подчеркнул юрист в беседе с «Газетой.ru».

Юрист рассказал, чем может обернуться кража полотенец и подушек из отеля
Он добавил, что с 2025 года в США за сокрытие таких деталей предусмотрены штрафы, а Федеральная торговая комиссия требует отображения финальной цены до момента оплаты. Что касается безопасности имущества, то гостиница несёт ответственность за сохранность вещей постояльца даже без отдельного указания в договоре. При утрате или краже администрация не может ссылаться на внутренние правила, а при использовании сейфа ответственность отеля возрастает.

Отдельно эксперт отметил, что при несоответствии условий проживания договору клиент вправе требовать перерасчёта стоимости и компенсации расходов, особенно когда проживание включено в турпакет с перелётом. В этом случае ответственность за качество размещения несёт не только отель, но и туроператор.

«Важное право связано с питанием. Если отель предлагает завтраки или ужины, клиент вправе знать состав блюд и перечень аллергенов», — заключил юрист.

РСТ: Упрощение заселения в отели поднимет спрос на внутренний туризм
Ранее Life.ru выяснил, какие ошибки при бронировании отелей приводят к лишним тратам. Кстати, в России заработает реестр доверенных турагрегаторов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

