Стало известно, сколько стоит поездка к Деду Морозу в Великий Устюг

Главный российский Дед Мороз живёт в Великом Устюге, но это далеко не единственный зимний волшебник в стране — в Карелии их сразу трое, каждый со своей резиденцией, легендой и особыми традициями. Об этом рассказали РИА «Новости» в туристическом агентстве «Алеан», предложившем пятидневный маршрут по карельским вотчинам новогодних чудотворцев.

Помимо знаменитой усадьбы под Великим Устюгом и московской резиденции в Кузьминках, путешественники могут посетить владения Талви Укко — «Зимнего деда» из карельских сказок, который разъезжает на собачьих упряжках и принимает гостей в посёлке Чална вместе со своей внучкой Лумикки. Там же работают питомник хаски, оленья ферма и саамская деревня.

В Карелии также действуют резиденции Деда Халла, якобы старшего брата Санта-Клауса, умеющего «замораживать недобрые мысли», и самого молодого волшебника — Паккайне, который предпочитает игры и соревнования и принимает гостей в Олонце, где воссоздана атмосфера старинных праздников. Добраться до этих мест можно на поезде из Москвы или автобусе из Санкт-Петербурга, а затем — на электричке или пригородном автобусе.

Пятидневная поездка по Карелии с посещением резиденции Деда Халла или Талви Укко стоит от 130 тысяч рублей на двоих.

