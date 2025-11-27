Кабмин одобрил подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме

«Поручить МИД России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Ещё две страны введут безвизовый режим для россиян вслед за Китаем

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение Китая об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Безвиз для россиян для поездок в Поднебесную начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме.