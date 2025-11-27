Кабмин одобрил подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner
Россия готова подписать соглашение с Саудовской Аравией об отмене виз для граждан обеих стран. Это решение правительства уже опубликовано на официальном сайте правовых документов.
«Поручить МИД России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.
В настоящее время гражданам России для въезда в Саудовскую Аравию требуется виза. Ее можно получить в электронном виде (e-Visa) или оформить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба типа виз действительны до 90 дней пребывания и, как правило, позволяют многократно въезжать в страну в течение года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение Китая об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Безвиз для россиян для поездок в Поднебесную начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме.
