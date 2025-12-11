Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр можно будет купить по «Пушкинской карте»

С 12 декабря билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре можно будет купить по программе «Пушкинская карта». Об этом сообщила пресс-служба театра.

Представления пройдут с 17 декабря по 11 января. Билеты поступят в продажу на официальном сайте Большого театра 12 декабря в 12:00 по московскому времени.

На декабрьские спектакли цена составит 5000 рублей. На январские — от 3000 до 5000 рублей.

Чтобы приобрести электронный билет, нужно заранее зарегистрировать личный кабинет на сайте театра. Покупка возможна только на себя — приобрести билет для другого человека нельзя.

Напомним, обычные билеты на первое январское представление «Щелкунчика» (3 января в 12:00) стоят от 3 000 до 30 000 рублей. Их продажа стартовала 8 декабря в 10:00 по московскому времени. В этом году билеты в кассах не продавали.